La mitica Ferrari 250 GT sfilerà sui tornanti della Vernasca Silver Flag grazie alla Questura

Dal 10 al 12 giugno, come in ogni edizione sin dal 2005, la Questura di Piacenza parteciperà con una vettura storica della Polizia di Stato alla prestigiosa manifestazione motoristica “Vernasca Silver Flag”, giunta alla XXVI edizione e organizzata dal C.P.A.E. – Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca.

“E quest’anno la Questura di Piacenza è riuscita ad assicurare la presenza della leggendaria Ferrari 250 GT 2+2 costruita nel 1962 ed in perfetta efficienza, custodita dall’Autocentro della Polizia di Stato di Padova che ringraziamo per la fattiva collaborazione e che provvederà al trasporto alla Silver Flag – fanno sapere dagli uffici di viale Malta -. Le tre salite da Castell’Arquato a Vernasca, che contraddistinguono la Vernasca Silver Flag, vedranno quindi come protagonista anche questa straordinaria vettura che non ha eguali nel mondo e che con i suoi 235 cavalli percorrerà le colline della Val d’Arda tre le apripista”.

La Ferrari 250 GT 2+2 sarà accompagnata, come consuetudine, da una vettura attuale della Questura di Piacenza, e per questa edizione sarà presente sulle colline della Val d’Arda la nuova Jeep Renegade impiegata nei servizi di istituto e controllo del territorio nella nostra città.

La Ferrari 250 GT 2+2 che si destreggerà nei tornanti della Val d’Arda, sarà condotta dal personale dall’Autocentro della Polizia di Stato di Padova supportati dal Sostituto Commissario Coordinatore Michele Mauro, dal Vice Ispettore Franco Dal Borgo della Questura di Piacenza. “Sarà una presenza sicuramente apprezzata dal numeroso e qualificato pubblico, che da sempre ha mostrato interesse ed ammirazione per l’arrivo in Val d’Arda delle vetture storiche della Polizia di Stato” sottolinea la Questura.

La Vernasca Silver Flag è un consolidatissimo appuntamento di assoluto prestigio nel calendario italiano ed europeo delle manifestazioni per auto d’epoca, raccogliendo in ogni edizione circa 200 iscrizioni di collezionisti provenienti da tutta Europa e risultando, inoltre, uno dei raduni italiani più premiati in Italia ed in Europa. La Vernasca Silver Flag si è contraddistinta per essere stata inserita, unica nel panorama italiano, tra le migliori cinque manifestazioni del mondo all’International Historic Motorsport Awards di Londra.

Per sedici anni consecutivi alla Silver Flag è stato concesso anche il Premio ASI “Manovella d’oro” e sin da subito è stata inserita dall’ASI nel prestigio Circuito Tricolore, che raccoglie le manifestazioni più importanti del territorio nazionale del settore.