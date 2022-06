La nuova costellazione italiana si chiamerà “Iride”: il nome scelto dagli studenti di Carpaneto

Il nome della futura costellazione satellitare italiana per l’Osservazione della Terra sarà “Iride”. A suggerirlo, insieme ad altre tre classi di altrettante scuole italiane, sono stati gli studenti della II B della media “Silvio Pellico” di Carpaneto (Istituto Comprensivo), in provincia di Piacenza, tra i vincitori del concorso ‘Spazio alle Idee’, lanciato con l’obiettivo di dare un nome alla nuova costellazione italiana di satelliti per l’osservazione della Terra.

Un concorso promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale con il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia Spaziale Italiana, con una giuria composta da tre astronauti italiani dell’ESA – Samantha Cristoforetti, Roberto Vittori e Luca Parmitano – che ha scelto il nome “Iride” tra 1061 proposte ricevute da 638 istituti scolastici. Ad annunciare il nome è stata nei giorni scorsi Samantha Cristoforetti, in volo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Insieme ai giovani studenti di Carpaneto, ad aggiudicarsi il concorso è stata la II A (primaria) dell’Istituto comprensivo Militi di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), la III D (secondaria di primo grado) dell’Istituto comprensivo completo ‘A. Manzoni di Samarate (Varese) e la II C (secondaria di primo grado) dell’Istituto Comprensivo “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza (Alessandria).

A fare da cornice alla premiazione, mercoledì 1 giugno, l’Auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a Roma; una cerimonia che ha visto la presenza il ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi e il Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA e Capo di ESRIN, Simonetta Cheli, accolti dal presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia. In collegamento gli astronauti Roberto Vittori e Luca Parmitano, mentre Samantha Cristoforetti ha inviato un video messaggio dalla ISS.

“La vostra generazione dovrà salvare il pianeta – ha affermato il Ministro Colao – e la scienza ci permetterà di farlo. Noi oggi stiamo mettendo le basi, voi lo farete!”. “Godetevi la scuola ragazzi, è un momento di crescita fondamentale per il vostro futuro – ha aggiunto il Ministro Bianchi – quando sarà ultimata questa costellazione ci aiuterà ad avere il quadro della situazione del nostro pianeta”. “Ragazzi siete il futuro dello spazio – ha detto il presidente dell’ASI Saccoccia – e lo spazio è sinonimo di futuro perché guarda al domani e il futuro siete voi. Per noi di una certa età è difficile parlare di spazio ai ragazzi, quindi ci servite voi, ci servono degli ambasciatori, dei traduttori per poter parlare ai giovani di spazio. Ci aiuterete a far sì che le attività spaziali servano al meglio quello che sarà il vostro futuro”.

Il progetto – La costellazione satellitare – quello che diventerà il più importante programma spaziale satellitare europeo di Osservazione della Terra a bassa quota – sarà realizzata in Italia e completata entro cinque anni con il supporto dell’ESA – European Space Agency e dell’Agenzia Spaziale Italiana grazie alle risorse del PNRR. La costellazione supporterà anche la Protezione Civile e altre Amministrazioni per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Fornirà, infine, dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di startup, piccole e medie imprese e industrie di settore.