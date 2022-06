“La nuova ideologia del genere non crea ponti, ma accentua le differenze”

“Ho voluto organizzare questo incontro con due persone molto importanti per me, anche se qualche consulente della comunicazione della coalizione di centrodestra mi ha sconsigliato, perché li considera ‘divisivi’. Io non sono d’accordo. La nuova ideologia del genere non crea ponti, ma invece accentua le differenze e ci riunisce in tribù una diversa dall’altra. Invece riconoscere il nostro passato, le nostre tradizioni, crea unione”.

Così Massimo Polledri, candidato alle comunali di Piacenza nella lista della Lega, ha presentato l’appuntamento all’auditorium Sant’Ilario – dal provocatorio titolo “La dittatura del gender fluid e del politicamente corretto” – che ha avuto come ospiti il senatore del Carroccio Simone Pillon e il giornalista Renato Farina. “Ringrazio Polledri perché è uno che non molla mai di un millimetro e questo si paga, perché chi va contro il politicamente corretto paga – ha esordito Pillon -. Il tema che Massimo ha scelto di trattare è quello fondamentale di questo inizio secolo, troppo nascosto tra mille argomenti. Siamo a una svolta della storia e antropologia, l’uomo tenta la scalata e si mette al posto di Dio, vuole una nuova creazione; l’autopoiesi prevede che non ci sia più l’essere maschio o femmina”. “Le proposte del ddl Zan verranno continuamente riproposte, perché – sostiene Pillon – l’obiettivo è di mettere in carcere chiunque non sia politicamente corretto”.

“Non è in corso una rivoluzione culturale, ma un golpe, il rovesciamento del sentire secolare dei popoli europei e non solo – ha affermato senza mezzi termini Farina, che ha evidenziato il “contraccolpo formidabile, dal punto di vista mediatico, delle dichiarazioni del Papa su aborto e omosessualità”. Per il giornalista “il politicamente corretto è l’abrogazione della possibilità di pensare. Questo sta avanzando terribilmente, io ne sono testimone nel mio piccolo quando da parlamentare fui incluso nella commissione diritti umani dell’assemblea parlamentare del diritto d’Europa. Il tema è che si vuole annullare il passato e la tradizione e si dà all’uomo un incredibile potere su se stesso: si autodetermina. La biologia ha torto a dividere gli uomini e le donne, perché questa separazione è solo culturale. Invece la diversità è una ricchezza, lo riconosce anche il femminismo più spinto”.