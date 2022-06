La Pallavolo Alsenese conferma la schiacciatrice Serena Tosi

La Pallavolo Alsenese annuncia la prima conferma nel roster della Conad Alsenese che affronterà il prossimo campionato di B2 femminile. A vestire nuovamente la maglia gialloblù sarà Serena Tosi, schiacciatrice lombarda classe 1995 reduce da un triennio in B1 nel sodalizio piacentino presieduto da Stiliano Faroldi e ora primo tassello del mosaico in costruzione da mettere a disposizione del nuovo tecnico Federico Bonini.

“Personalmente – racconta Serena – volevo ripartire dalla B2 per ritrovare fiducia; gli stimoli sono alti e spero di dare il mio contributo per fare bene e stare come squadra ai piani alti della classifica. Quando ho saputo che è arrivato il consulente tecnico Mariano Guarnieri, con cui ho un ottimo rapporto dai tempi di Fiorenzuola, mi ha fatto molto piacere. Inoltre, ho avuto modo di conoscere coach Federico Bonini, un allenatore molto in gamba e preparato: sono contenta sia arrivato sulla nostra panchina”.

“D’accordo con coach Bonini – le parole del presidente della Pallavolo Alsenese Stiliano Faroldi – abbiamo individuato in Serena una giocatrice che potesse essere importante per il nostro nuovo progetto sportivo in B2, una categoria dove la Tosi, al quarto anno con noi, può far la differenza in posto quattro”.