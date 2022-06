La pedalata della Fiab sabato arriva al mercato di Campagna Amica

Mercato in tour, sabato 4 giugno si potrà ammirare Piacenza in bicicletta grazie all’iniziativa nata dalla collaborazione tra Coldiretti e Campagna Amica con Fiab “Amo la bici”. Per l’occasione, durante la mattinata, sarà organizzata una pedalata con ritrovo alle 10 nel piazzale antistante la Basilica di Santa Maria di Campagna (Piazzale delle Crociate, 5 – Piacenza), tour su due ruote per la città e arrivo alle 12.30 al Mercato Coperto di Campagna Amica (in Via Farnesiana, 17 a Piacenza). Ad attendere gli amanti della bici un rinfresco, aperto a tutti, con i prodotti locali delle aziende agricole. Chi farà spesa nella giornata di sabato, dalle 8 alle 14.30, potrà inoltre beneficiare dello sconto del 10% sulla spesa valido per un mese.

A partire da venerdì 3 giugno, al Mercato Coperto di Campagna Amica hanno inizio inoltre le iniziative legate alla mostra “Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo” in corso di svolgimento alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, fino al prossimo 24 luglio. I visitatori della mostra che si recheranno al Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Farnesiana, 17 a Piacenza, riceveranno all’infopoint – mostrando il biglietto d’ingresso alla mostra – un buono sconto del 10% per la loro spesa e in omaggio – fino ad esaurimento scorte – la borsa in juta personalizzata con il dipinto “Ritratto di Signora”. Si ricorda che il Mercato è aperto tutti i fine settimana, ovvero il venerdì dalle 16 alle 21; il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30.

Per partecipare alla biciclettata – i posti sono limitati – si può contattare la Fiab: tel: 3282113443 (Angelo Nani)