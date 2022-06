La quarta dose non sfonda: meno di 5mila somministrazioni nel piacentino

“Vaccinazioni, si è ormai arrivati a una situazione di plateau: l’attività è stazionaria, senza progressi sensibili nel tasso di copertura della popolazione”. E’ quanto sottolinea l’Ausl di Piacenza commentando i dati contenuti nell’ultimo report settimanale sull’andamento della pandemia sul territorio. Nello specifico, negli ultimi sette giorni nella nostra provincia sono state fatte 446 somministrazioni, in particolare IV dosi (a Piacenza ne sono state fatte complessivamente 4.967).

In riferimento alla IV dose, si ricorda che al momento la somministrazione del second booster è possibile solo previa prenotazione, tramite i consueti canali, nelle sedute dedicate. La quarta dose è riservata, come prevedono le direttive nazionali, a tre categorie: gli anziani dagli 80 anni in su, le persone tra i 60 e i 79 anni (quindi nati dal 1943 al 1962) se affette da specifiche patologie critiche indicate dal ministero della Salute, e infine gli ospiti dei presidi residenziali per anziani (Cra e Rsa). L’elenco delle patologie è consultabile sul sito www.covidpiacenza.it. Si utilizza un vaccino mRNA.

Per poter ricevere il secondo booster occorre aver completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), seguito dalla terza dose (di richiamo), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi da quest’ultima. È escluso chi ha contratto l’infezione dopo la dose ‘booster’.

A Piacenza, per prenotare la quarta dose, il cittadino può:

– chiamare il numero 800.651.941

– rivolgersi a uno sportello Cup

– utilizzare il proprio Fascicolo sanitario elettronico

– andare in farmacia.

Sul sito www.covidpiacenza.it sono indicati giorni e orari di apertura dei centri vaccinali.