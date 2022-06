La raccolta di abiti usati di Humana arriva a Lugagnano

I cittadini del territorio piacentino possono beneficiare di un nuovo servizio per la raccolta e l’avvio a recupero di abiti, scarpe e accessori usati gestito dall’organizzazione di cooperazione internazionale Humana People to People Italia.

Grazie alla sinergia con il comune di Lugagnano Val D’Arda (PC), l’organizzazione umanitaria ha posizionato quattro contenitori per la raccolta abiti ai seguenti indirizzi: Via G. D’Annunzio, Viale A. Moro, Via Europa – frazione Velleia, Via Madonna Del Piano. All’interno dei contenitori Humana è possibile inserire: capi d’abbigliamento; scarpe appaiate; accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard); borse e zaini; biancheria per la casa. Non è possibile conferire nei contenitori di Humana Italia materiali diversi da quelli elencati (non si raccolgono abiti o materiali tessili sporchi, ammuffiti o intrisi d’olio, rifiuti organici, pentole, suppellettili etc). Tutto ciò che viene donato nei contenitori deve essere messo in sacchetti ben chiusi, così da proteggere al meglio i capi, le scarpe e gli accessori, evitando che si rovinino.

Ma dove vanno a finire gli abiti donati nei contenitori Humana? “Vengono portati – l’organizzazione umanitaria – negli impianti Humana in Italia autorizzati dagli enti competenti, dislocati nelle province di Milano, Brescia, Rovigo, Teramo e Torino. Gli indumenti usati raccolti nel comune di Lugagnano Val D’Arda saranno gestiti dalla filiale di Torbole Casaglia (BS). L’impianto in provincia di Milano, a Pregnana Milanese, è l’unico a svolgere l’attività di smistamento. Lo smistamento suddivide la raccolta in circa 25 categorie di prodotto. Ogni prodotto è valorizzato a seconda delle sue caratteristiche. I vestiti estivi, selezionati sulla base di criteri climatico-culturali, vengono donati alle consorelle di Humana in Africa per sostenere i progetti umanitari attivi in loco. Qui gli indumenti sono donati alle comunità solo in casi di emergenza, altrimenti sono venduti a prezzi contenuti per finanziare i progetti sociali attivi localmente. Lo scopo è infatti quello di creare sviluppo e non assistenzialismo.

“I vestiti invernali e una parte dei vestiti estivi sono venduti nei negozi solidali di Humana in Italia (sono dieci e si trovano a Milano, Torino, Bologna, Verona, e Roma) e in Europa per ottimizzare il valore di ogni singolo capo donato. I prodotti non riutilizzabili come tali (es. pezzami, maglia, panno) sono venduti ad aziende specializzate nel loro riciclo”.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative e attività, è possibile contattare Humana (brescia@humanaitalia.org – 030-21.50.293) o consultare il sito dedicato: http://raccoltavestiti.humanaitalia.org.