Dopo il passaggio temporalesco nella giornata di martedì, il resto della settimana nel piacentino proseguirà all’insegna del tempo stabile.

Residue deboli precipitazioni sui rilievi potranno verificarsi nella mattinata di mercoledì 29 giugno, la situazione migliorerà a partire dal pomeriggio. Giovedì il cielo sarà invece generalmente sereno o poco nuvoloso. E prosegue anche l’ondata di caldo, con le temperature massime stabilmente superiori ai 30 gradi in pianura.

“Una debole perturbazione – le previsioni di Arpae per i giorni successivi – determinerà nuvolosità a tratti anche consistente nella giornata di venerdi, a cui farà seguito il consolidamento del campo di alta pressione con condizioni di cielo in prevalenza sereno. Le temperature tenderanno ad aumentare progressivamente, in particolare nei valori massimi”.