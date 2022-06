La staffetta blu per l’autismo unisce Parma e Piacenza. Nella giornata di ieri, 19 giugno, poco meno di un centinaio di persone, tra familiari operatori e volontari, hanno indossato scarpe robuste, cappellino e maglietta blu per percorrere insieme il sentiero del Passo del Cirone.

Un’iniziativa, promossa a livello nazionale da Angsa, alla quale hanno aderito le associazioni di Parma e le realtà attive sul territorio piacentino come Angsa Piacenza, Piacenza in blu, Matita parlante e Oltre l’autismo, con il supporto di Cai e della Protezione Civile Parma. “E’ stata – racconta Lucia Cervato di Angsa Piacenza – un’esperienza arricchente e di condivisione, per le nostre associazioni unite in un cammino di sensibilizzazione nei confronti dell’autismo”.

Foto 2 di 2



Non solo: le associazioni piacentine sono state coinvolte per una giornata nel progetto di ‘montagnaterapia’ promosso da Cai e il centro di salute mentale di Fidenza. L’assunto è semplice quanto fondamentale. Trascorrere del tempo insieme in montagna, sia in gruppo che in famiglia, aiuta tutto il nucleo familiare, i ragazzi quanto i genitori, perché il silenzio e il contatto con la natura favorisce il rilassamento.