La Teco-Foodlab batte Imola e festeggia la promozione in C-1

Dopo i titoli italiani ottenuti agli Assoluti di seconda categoria a Riccione, arrivano altre soddisfazioni per il club di tennistavolo di Cortemaggiore: la Teco Foodlab ha infatti ottenuto la promozione in serie C1 al termine dei play off. I giovani Pietro Calarco e Dylan Baroni, con l’esperto Davide Minardi, hanno superato Imola con il punteggio di 5-2 conquistando una bella e meritata promozione.

TECO FOODLAB – IMOLA 5-2

ZAMBONINI – CALARCO 0-3 2-11/5-11/4-11

TECI – MINARDI 2-3 7-11/11-8/11-8/3-11/7-11

COLOMBI – BARONI 2-3 11-9 / 5-11/ 1-4 / 6-11 / 10-12

TECI – CALARCO 0-3 6-11/8-11/5-11

ZAMBONINI – BARONI 3-2 5-11/11-9/8-11/11-6 11-9

COLOMBI – MINARDI 3-1 4-11/11-2/11-7/11-5

TECI – BARONI 1-3 4-11/7-11/11-5/5-11

E nel prossimo fine settimana (sabato 11 e domenica 12 giugno) Cortemaggiore ospiterà i campionati regionali: in palio i titoli di singolo, doppio e doppio misto di sesta e quinta categoria.