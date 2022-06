Laboratorio Pontieri, bando per la progettazione della scuola media

Rigenerazione Laboratorio Pontieri, il comune di Piacenza ha pubblicato il bando per la progettazione definitiva della scuola scecondaria di primo grado da realizzarsi nel comparto.

Le imprese, che vorranno richiedere informazioni in merito alla documentazione, potranno farlo entro il 26 giugno. La base d’asta è di 646mila euro (iva esclusa) e il termine per la presentazione delle domande è fissato per le 18 del primo luglio. Le richieste dovranno essere depositate attraverso il portale Sater e saranno valutate in base al criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.