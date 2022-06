L’addio di capitan Bossalini dopo oltre 10 anni: festa in casa Podenzano

Giornata di festa il 3 giugno in casa Podenzano: Emanuele Bossalini, storico capitano della formazione rossoblu ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo 332 partite e 19 gol, condite da due promozioni in seconda e prima categoria, battendo il record storico di Capitan Maserati che reggeva fin dagli anni ’50. Sono stati 15 anni di assoluta fedeltà alla squadra, a partire dal settore giovanile: da oltre 10 anni Bossalini ha indossato la fascia di capitano.

Al San Germano di Podenzano per la festa sono accorsi vecchi e nuovi compagni, i suoi allenatori, i dirigenti ed amici di vecchia data che si sono sfidati in un triangolare; prima di questo il presidente Luigi Anelli ha regalato al “Boss” una targa come riconoscimento per gli anni trascorsi insieme. La serata si è poi conclusa con una grigliata e l’animazione di Sam Scontrini.