L’affresco di una Piacenza in giallo ne “Gli alberi del nord” di Marco Bosonetto

Marco Bosonetto non abbandona il tono affettuosamente ironico che lo ha caratterizzato fin dall’esordio con “Il sottolineatore solitario” (Einaudi, 1998). Però qualcosa nel frattempo è cambiato e abbiamo l’impressione che sia il mondo là fuori: divenuto più cattivo, insofferente, incapace di sognare. Così quella che ieri era una lingua si faceva buffa e scintillante per raccontare storie buffe e scintillanti, ora ne “Gli alberi del nord” (Baldini+Castoldi editore, 2022) paradossalmente deve essere ironica – a volte sarcastica – per sottolineare il distacco del protagonista dalla vicenda.

Vicenda che vede protagonista Pietro Gastaldi, un commissario di polizia vicino alla pensione, un piemontese trapiantato a Piacenza (come lo stesso Bosonetto, nato a Cuneo nel 1970: che sia una sorta di alter ego?), tra afa e zanzare e nebbia; che lui odia con tutta la sua forza, non vede infatti l’ora di tornare alle sue montagne e restaurare una vecchia baita – dove passare in solitudine il resto della sua vita. E invece, eccolo alle prese con un delitto di inaudita violenza: tre donne africane sono state trovate impiccate a un ontano in riva al Po, nei pressi della città. Una delle tre, giovanissima, è ancora viva, aggrappata ai cadaveri delle altre; purtroppo non è in grado di testimoniare, perché parla una lingua ignota, che appartiene a un gruppo etnico estinto. I colleghi più arrivisti e pressapochisti da subito imboccano la pista del regolamento di conti fra bande che sfruttano la prostituzione, coadiuvati dall’entusiasmo del Pubblico Ministero. Ma Gastaldi non è convinto: lui crede che ci sia un eccesso di ferocia in quel delitto che oltrepassa la razionalità criminale. “Gli alberi del Nord portano strani frutti”, la versione deformata di una canzone resa celebre da Billie Holiday (“Strange Fruit”, sui linciaggi degli afroamericani negli Stati Uniti del Sud), risuona nella mente del commissario. Ora sono gli alberi dell’Italia del Nord a essere carichi dei frutti del razzismo. Solo uno come Gastaldi, un uomo disilluso e ormai lontano da ogni ambizione personale, può – quasi suo malgrado – trovare una soluzione. Non solo al giallo, ma come ristoro di un clima generale che si fa sempre più mefitico.

“Gli alberi del nord” (il 22 giugno la presentazione) è certamente il romanzo più ‘piacentino’ di Marco Bosonetto: oltre alle giornate uggiose e ai pioppi piegati dal vento sulle sponde del Grande Fiume, popolato da una fauna pittoresca e assai verosimile (i nostri preferiti sono il Ghittoni, un “aborigeno delle terre nebbiose” che sa orientarsi anche quando non si vede niente, e Ademaro Sgorbati, un vero e proprio pësgat, uno che definisce i suoi figli “due ballanudi di prima categoria”), ci potete trovare i frati scalzi della Madonna di Campagna, i portici squadrati della Piazza dei Cavalli, il Gnasso e la pasticceria Galetti, l’Alphaville, il Milestone e i suoi jazzisti un po’ naif, e ancora l’antica trattoria Cattivelli con la sua asinina o quel “burbero” del gestore della locanda al Guado di Sigerico; ma anche le brutture dell’età contemporanea, i Suv parcheggiati sui marciapiedi, il brulicare delle villette e degli svincoli stradali, le “cooperative a delinquere” che portano i turisti a Veleja e poi all’outlet di Fidenza, e soprattutto gli enormi parallelepipedi del Polo Logistico: non è certo un caso che il romanzo sia dedicato all’architetto e urbanista Lorenzo Spagnoli, colui che gli “ha insegnato a odiare/amare” la sua (nostra) città. (Esilaranti, poi, sono le pagine che raccontano della Magozia e dei suoi abitanti, i Magotti, visti da qui come dei barbari, i mangiatori di magòn, il ventriglio dei polli: dei poveracci insomma).

È, anche, il suo primo libro giallo, e al contempo il suo romanzo più politico, con una difesa ricorrente e appassionata dei cosiddetti “buonisti”. Con “Gli alberi del nord” Bosonetto sembra abbracciare la convinzione sempre più diffusa che sia proprio il genere giallo, anche in quanto genere letterario di grande consumo, a poter e a voler raccontare il mondo intorno a noi e a mettere in luce le contraddizioni, il caos e i lati oscuri della nostra società.

“Gastaldi attraversò la piazza e imboccò un vicolo strettissimo e pressoché inservibile come certe calli veneziane. Immaginò il chiostro della basilica che sapeva essere lì, oltre un muretto umido alla sua sinistra, e sbucò in via San Vincenzo. Fuori dalla mensa della Caritas c’era una piccola coda in movimento, segno che avevano cominciato a servire il pranzo. Le persone in fila, perlopiù uomini, guardavano davanti a sé tentando di sfuggire alle occhiate dei pochi passanti, come se la vergogna per la loro condizione di bisogno fosse l’ultima zattera di dignità a cui aggrapparsi. A Gastaldi tornò in mente un prete dall’aria scoraggiata con cui aveva chiacchierato una volta: «Si rende conto che si vergogna chi elemosina un pasto e non chi è disposto a pagare un pasto centinaia di euro? Non è il mondo alla rovescia? Non le viene voglia di spaccare tutto pensando a queste cose?» Gastaldi lì per lì non aveva saputo cosa rispondere. In quanto poliziotto era stato addestrato a diffidare di chi voleva spaccare tutto, ma non gli era mai capitato che a manifestare il desiderio di spaccare tutto fosse un prete”.