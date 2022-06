Lavori in corso in alcune vie cittadine, cambia la viabilità

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire l’effettuazione di lavori di scarico merce, dalle ore 17 alle ore 19 di mercoledì 8 giugno, in via X Giugno, nel tratto compreso tra i civici 8 e 14, è istituito il divieto di circolazione, mentre nel tratto compreso tra l’incrocio con via Roma e il civico 18 è istituita la revoca del senso unico di marcia, ad uso esclusivo dei residenti, dimoranti e possessori di posti auto ivi ubicati. Inoltre, al fine di garantire l’esecuzione di lavori edili in sicurezza, dalla mezzanotte di oggi e sino alle ore 24 di domenica 31 luglio, in via Bosi, lato Sud, a partire dall’incrocio con via Mercati e per un tratto di 21 metri, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Sempre per consentire l’effettuazione di lavori edili, dalle ore 8 alle ore 17.30 di giovedì 23 giugno, in via Romagnosi, in prossimità dell’incrocio con via Carducci, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra, mentre in via Carducci, in prossimità dell’incrocio con via Romagnosi, sarà in vigore l’obbligo di procedere diritto. Inoltre, dalle ore 8 alle 17.30 di venerdì 24 giugno, in via Romagnosi, nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Duomo e quello con via Carducci, saranno istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di autorimesse, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia), mentre in via Daveri, nel tratto compreso tra i civici 2 e 2c, saranno istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata e, in prossimità dell’incrocio con vicolo del Pavone, l’obbligo di svolta a destra.

Infine, per consentire la prosecuzione dei lavori di sistemazione della strada provinciale 587, dalle ore 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì delle prossime settimane sino a martedì 12 luglio, in via Ferdinando di Borbone, a partire dall’incrocio con la provinciale 587 e per un tratto di 200 metri, è istituito il senso unico di marcia con direzione Borghetto ad eccezione dei mezzi del trasporto pubblico locale e di Iren, mentre in Strada del Voltone Decca di Roncaglia, a partire dall’incrocio con la provinciale 587 e per un tratto di 70 metri, è istituito il senso unico di marcia con direzione Roncaglia, sempre con l’eccezione dei mezzi del trasporto pubblico locale e di Iren.