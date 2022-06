Lavori in via Genova, per due giorni cambia la viabilità

Il Comune di Piacenza informa che dalle 8.30 alle 17.30 di giovedì 16 e venerdì 17 giugno, per consentire lavori di manutenzione a un impianto di telefonia, sul lato ovest di via Genova, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Perletti e quella con via Da Saliceto, sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata. Anche i mezzi del trasporto pubblico verranno deviati su percorsi alternativi.