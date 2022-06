Lavori lungo la provinciale di Ceci, il 27 giugno interruzione della circolazione

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, lungo la Strada Provinciale n. 69 di Ceci, è programmata l’esecuzione dei previsti lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa, in vari tratti nel territorio comunale di Bobbio.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, viene disposta l’interruzione della circolazione stradale dalla progressiva km 1+000 circa alla progressiva km 1+500 circa, dalle ore 8 alle ore 18 del giorno lunedì 27 giugno nel territorio comunale di Bobbio, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.

Strada Provinciale n. 7 di Agazzano – Per lavori di fresatura della pavimentazione e stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura, lungo la Strada Provinciale n. 7 di Agazzano, viene disposta la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, lungo la Strada Provinciale n. 7 di Agazzano, dalla progressiva km 2+000 circa alla progressiva km 16+500 circa, dalle ore 7:30 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18:30, dal giorno 27 giugno al 15 luglio (esclusi festivi e prefestivi), per tutte le categorie di veicoli.