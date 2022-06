“L’imprenditoria piacentina si è dimostrata seria, aiutateci a continuare a lavorare”

“L’imprenditoria piacentina si è dimostrata seria, continuando a crescere nonostante le difficoltà: aiutateci a continuare a lavorare, soprattutto con una visione”.

Così il presidente di Confapi Industria Piacenza, Giacomo Ponginibbi, si è rivolto alle candidate sindaco Patrizia Barbieri e Katia Tarasconi – che il 26 giugno si contenderanno al ballottaggio la poltrona di primo cittadino – in occasione dell’assemblea annuale dell’associazione ospitata nella ex chiesa di Sant’Agostino. Un appuntamento, che taglia il traguardo della diciottesima edizione, occasione per tracciare un bilancio e fare il punto sullo stato della piccola e media industria piacentina.

Foto 2 di 2



“Il 2021 – ha spiegato Ponginibbi nella sua relazione – si è chiuso con risultati positivi, ma il 2022 ha mostrato delle difficoltà, esplose con la guerra in Ucraina che messo in evidenza tutti i limiti della politica continentale, con aumenti elevati per quanto riguarda energia e materie prime”. “Si tratta di aumenti senza precedenti – rimarca Ponginibbi – che si riverseranno sui consumi, anche se le Pmi sono state le prime ad assorbire gli aumenti erodendo gli utili. In questi tempi fare impresa è stata dura, nonostante questo otteniamo ancora risultati positivi in termini di crescita”. Il presidente ha annunciato anche che l’associazione avrà una nuova sede “moderna e funzionale”: “Grazie anche al past president, che ringrazio, possiamo compiere questo importante passo”.

Nel corso dell’evento sono state premiate quattro aziende associate (foto sotto): il Premio donne imprenditrici Apid è andato a Corinna Mondani (WeMa Machines), il Premio Giovani Industriali a Diego Mignani (Metal Car), il Premio Industria innovativa e in crescita a Marco Rapaccioli (G20 Engineering) e il Premio Grande industria in crescita a Federica Fiorani (Fiorani). In chiusura il confronto tra le candidate a sindaco del comune di Piacenza Patrizia Barbieri e Katia Tarasconi.