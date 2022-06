L’INTERVISTA NEL FINALE a Katia Tarasconi “Piacenza sia la città in cui si sceglie di vivere”

L’intervista nel finale (di campagna elettorale) a Katia Tarasconi, candidata sindaco per il centrosinistra. Consigliere regionale, già assessore del Comune di Piacenza dal 2007 al 2015, è sostenuta da sei liste: Piacenza Coraggiosa, Civica per Piacenza, Piacenza Oltre, Pd, Azione con Calenda, Pensionati Piacentini. Come per gli altri candidati alla poltrona di sindaco alle imminenti amministrative, le abbiamo rivolto alcune domande, tra pubblico e privato, nel rush finale della contesa.

Scuola elementare, media e superiore frequentata: Scuole medie “Sacro Cuore” a Bergamo, quindi

la Mamaroneck High school a New York.

Università: University of Miami, Bachelor of Science

Master: University of Miami, Master of Arts in communication studies.

Ultimo libro letto: Della gentilezza e del coraggio di Gianrico Carofiglio

Animali domestici? Se sì, quale? Cani e gatti. Al momento 3 gatti

Ultima canzone nelle orecchie: Stand by me

Scorcio di Piacenza preferito: Lungo Po

Piatto piacentino: Anolini anche ad agosto

Montagna o mare? Entrambi, senza distinzioni.

Montagna (o collina) piacentina, dove? Tutte le valli hanno un fascino unico, diverso. Nel mio cuore c’’è la Pietra Parcellara

La prima cosa che farà, se fosse rieletta? Incontrare i dipendenti comunali per condividere con loro i nostri obiettivi e fare squadra

Se poteste scegliere un vostro avversario da inserire in squadra, chi scegliereste? Ce l’ho in mente, ma non vorrei che si montasse la testa.

Una domanda sui diritti civili che riguarda tutti noi: quale posizione ha sul fine vita? Ho molto rispetto per il dolore delle persone. È una scelta difficilissima perché per ognuno di noi ha un significato diverso che coinvolge anche la fede. Succedesse a me, vorrei essere libera di scegliere.

Piacenza nel 2030 sarà… (terminare la frase con non più di due-tre righe): La città in cui si sceglie di vivere.