L’INTERVISTA NEL FINALE a Patrizia Barbieri “Al lavoro per una città sempre più attrattiva”

L’intervista nel finale (di campagna elettorale) a Patrizia Barbieri, sindaco uscente di Piacenza. Che pertanto non necessita di altre presentazioni. Anche a lei abbiamo sottoposto alcune domande tra pubblico e privato per conoscere il suo stato d’animo nei giorni che precedono il voto. Ecco le risposte:

Scuola elementare, media e superiore frequentata: Scuola elementare Croce S. Spirito, poi il “Virgilio” di Cremona e il Liceo Classico Orsoline di Parma.

Ultimo libro letto: sto finendo Violeta di Isabel Allende.

Animali domestici? Se sì, quale? Sì, un cagnolino

Ultima canzone nelle orecchie: Ultimamente “Ovunque sarai” di Irama.

Scorcio di Piacenza preferito: Piazza Cavalli.

Piatto piacentino: Tortelli con la coda.

Montagna o mare? Montagna.

Montagna (o collina) piacentina, dove? I colli piacentini tutti.

La prima cosa che farà, se fosse rieletta? Cercherei di dormire almeno un pochino….

Se poteste scegliere un vostro avversario da inserire in squadra, chi scegliereste? Sergio Dagnino (consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ndr).

Una domanda sui diritti civili che riguarda tutti noi: quale posizione ha sul fine vita? Rispetto la libertà di scelta di ognuno.

Piacenza nel 2030 sarà… (terminare la frase con non più di due-tre righe): Io penso che sarà sempre più attrattiva, digitale, green, solidale, sicura, al lavoro e ricca di opportunità per lo sport. Abbiamo lavorato tanto in questi anni, vogliamo una città che guardi al futuro e che sia consapevole che il futuro è già in corso.