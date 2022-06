L’INTERVISTA NEL FINALE a Samanta Favari “Nessuno può essere discriminato da un QR code”

L’intervista nel finale campagna elettorale alla candidata del Movimento 3v, Samanta Favari. Una candidatura decisamente antisistema la sua e fortemente incentrata sui temi della contrarietà al green pass e ai vaccini. Per conoscerla meglio le abbiamo sottoposto alcune domande.

Scuola elementare, media e superiore frequentata. Ho frequentato la scuola elementare di Santimento, la scuola media G. Gozzano a Calendasco, e l’Istituto magistrale G. M. Colombini a Piacenza.

Ultimo libro letto: Khaled Hossein, Mille splendidi soli

Animali domestici? Se sì, quali? 3 cani e 10 gatti, adottati dal canile e dalla strada.

Ultima canzone nelle orecchie: Non una in particolare.. ma adoro la salsa cubana.

Scorcio di Piacenza preferito: Muntà di ratt.

Piatto piacentino: Pisarei e fasò, quelli fatti da mia mamma.

Montagna o mare? Amo il mare…ma anche la montagna.

Montagna (o collina) piacentina, dove? Alta Val Trebbia, penso in particolare a Zerba.

La prima cosa che farà, se fosse eletta? Andare nelle scuole e nelle RSA, le realtà più colpite dalle misure restrittive adottate durante il periodo del covid.

Se poteste scegliere un vostro avversario da inserire in squadra, chi scegliereste? Di ‘avversari’ nella squadra non ne vorremmo nemmeno uno…Potremmo accogliere chi scegliesse di praticare con coerenza e con la nostra stessa passione la strada della verità e della libertà, senza compromessi.

Una domanda sui diritti civili che riguarda tutti noi: quale posizione ha sul fine vita? Sono cattolica: Dio dona la vita e decide quando la nostra vita si deve concludere.

Piacenza nel 2030 sarà…(terminare la frase con non più di due-tre righe)…una città a misura d’uomo, con quartieri vitali e vivaci, piena di bambini e, soprattutto, sarà una città che non tollera alcun tipo di discriminazione. Nessuno verrà escluso sulla base di un QR code! Saremo uomini e donne, non codici.