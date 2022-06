L’INTERVISTA NEL FINALE a Sforza Fogliani “Piacenza non cambierà senza una svolta, partiamo da questo voto”

L’intervista nel finale (di campagna elettorale) a Corrado Sforza Fogliani, presidente dei Liberali Piacentini, alla guida come candidato a sindaco della lista “Liberali Piacentini – Terzo Polo”. Accanto a lui tanti esponenti “scontenti” del centrodestra che ha governato la città negli ultimi 5 anni. Presidente del comitato esecutivo della Banca di Piacenza, Sforza è da sempre difensore della “piacentinità” e un grande amante di Twitter, che spesso utilizza per comunicare il suo pensiero. E’ questa l’ultima intervista ai candidati nelle battute conclusive della contesa per il Comune di Piacenza, in vista del voto di domenica 12 giugno.

Scuola elementare, media e superiore frequentata: elementare a Vicobarone e Mazzini di Piacenza, media Valente Faustini, ginnasio e liceo Gioia di Piacenza.

Ultimo libro letto: “La Repubblica Americana” di Raymond Leopold Bruckberger, a cura di Ferdinando Raffaele, editore D’Ettoris.

Animali domestici? Se sì, quale? Un cane e un gatto, aggiungo una tartaruga maschio se la si può considerare un animale domestico. Da noi sta in lavanderia.

Ultima canzone nelle orecchie: Non ricordo il titolo, ma è un motivo di Patti Smith.

Scorcio di Piacenza preferito: se è esterno, dalla cupola del Pordenone verso la città, se interno una prospettiva dal coro sul tetto di S. Maria di Campagna.

Piatto piacentino: Anolini con ripieno rigorosamente piacentino (cioè di carne e non di formaggio come quelli di Parma, erano i tempi in cui i piacentini erano più ricchi e mangiavano meglio, sia dei parmigiani che dei parmensi).

Montagna o mare? Montagna.

Montagna (o collina) piacentina, dove? Vicobarone di Ziano, dove gli Sforza risiedono da 500 anni.

La prima cosa che farà, se fosse eletto? Manutenzione dei luoghi pubblici, manutenzione dei luoghi pubblici, manutenzione dei luoghi pubblici. Perchè prima di promuovere grandi opere bisogna riportare Piacenza all’onor del mondo.

Se potesse scegliere un avversario da inserire in squadra, chi sceglierebbe? Carlo Berra, che stimo da quando abbiamo passato anni e anni in consiglio comunale assieme.

Una domanda sui diritti civili che riguarda tutti noi: quale posizione ha sul fine vita? Tutte le provvidenze che si possono prevedere e stabilire nel rispetto dei diritti umani.

Piacenza nel 2030 sarà… (terminare la frase con non più di due-tre righe): sarà ancora nelle condizioni in cui siamo, se non si comincerà a dare una svolta da queste elezioni.