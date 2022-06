Lista 3V, comizio in Piazza Cavalli con la candidata Favari

La lista 3V, in corsa per le elezioni amministrative a Piacenza con la candidata sindaca Samanta Favari, “invita tutti i cittadini ad un comizio il giorno mercoledì 8 giugno, in piazza Cavalli a Piacenza, alle ore 21. Saliranno sul palco il segretario del partito 3V Luca Teodori, il medico chirurgo e consigliere nazionale 3V Domenico Battaglia, il consigliere nazionale 3V Paolo Svegli e la candidata sindaca Samanta Favari”.

“Per pensare ad una nuova Piacenza, stiamo lavorando con tutta la nostra passione ed il nostro coraggio – scrivono -, per mettere, anche nella nostra città, l’essere umano al centro”.