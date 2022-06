La Mille Miglia con i suoi gioielli d’epoca su quattro ruote è tornata sulle strade piacentine. Nella prima mattinata di sabato 18 giugno la carovana della “Corsa più bella del mondo” è transitata nella nostra provincia nel corso della quarta ed ultima tappa, da Parma a Brescia.

Partite all’alba dalla città ducale, le oltre 400 vetture iscritte, anticipate dalla spettacolare “sfilata” del Ferrari Tribute con decine di supercar del Cavallino Rampante, hanno effettuato un rapido passaggio a Piacenza (nella galleria fotografica le vetture in via Einaudi) per proseguire in direzione di Castel San Giovanni e dirigersi quindi nel pavese.

Un lungo viaggio di quasi 2.000 chilometri in quattro giorni, attraversando oltre 250 Comuni, quello affrontato dalle vetture in gara, partito il 15 giugno e che si concluderà nel pomeriggio con l’arrivo a Brescia. Dopo l’edizione del 2021, con il tracciato in senso antiorario ispirato alle 1000 Miglia ante-guerra, in questa edizione si è tornati al percorso che ha caratterizzato le edizioni del 1947 e 1948, le successive dal 1950 al 1957 nonché trentotto rievocazioni storiche su trentanove.