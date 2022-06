Lollobrigida (FdI) incontra i cittadini ai giardini di via Emmanueli

Prosegue la campagna di ascolto e di confronto con i cittadini nelle aree pubbliche della città promossa da Fratelli d’Italia in vista delle elezioni del 12 Giugno. Sabato 4 Giugno alle ore 17 ai Giardini di Via Emmanueli (angolo Via Campesio), i candidati Giacomo Bridelli, Marco Colosimo, Nicola Domeneghetti, Elio Faillaci, Sara Malvicini e Alberto Rescalli illustreranno alcuni punti del programma elettorale. A seguire, gli interventi conclusivi dell’on. Francesco Lollobrigida (Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati), dell’on. Tommaso Foti (Vice Capogruppo Vicario) e di Giancarlo Tagliaferri (Consigliere regionale e capolista alle elezioni comunali).