Lugagnano e San Protaso, ultimati i lavori per le rotatorie: come cambia la viabilità

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono stati ultimati i lavori per la riorganizzazione a rotatoria dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 47 di Antognano e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, dalla progressiva km 0+595 circa alla progressiva km 0+610 circa, nel centro abitato di Lugagnano Val d’Arda (Comune di Lugagnano Val d’Arda).

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante:

– l’istituzione della circolazione a rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 47 di Antognano e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, dalla progressiva km 0+595 circa alla progressiva km 0+610 circa, stabilendo che i veicoli in rotatoria hanno la precedenza e i veicoli provenienti dai rami di accesso devono dare la precedenza (rotatoria alla “francese”);

– l’istituzione di senso unico di marcia in direzione sud lungo la Strada Provinciale n. 47 di Antognano, dalla progressiva km 0+570 alla progressiva km 0+595, e la contestuale deviazione della circolazione, per la direzione nord, in Via Cavalieri di Vittorio Veneto;

Anche nel centro abitato di San Protaso (Fiorenzuola d’Arda) sono stati ultimati i lavori per la riorganizzazione a rotatoria dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 38 di San Protaso e la Strada Comunale della “Pelosa” nel centro abitato di San Protaso: è stata disposta l’istituzione della circolazione a rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 38 di San Protaso e la Strada Comunale della “Pelosa” alla progressiva km 5+630 circa, stabilendo che i veicoli in rotatoria hanno la precedenza e i veicoli provenienti dai rami di accesso devono dare la precedenza (rotatoria alla “francese”).

PROVINCIALE ASEREI – E’ programmata l’esecuzione dei previsti lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa, nei tratti maggiormente degradati, lungo la Strada Provinciale n. 57 di Aserei nei territori comunali di Coli e di Farini: si dispone la interruzione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 57 di Aserei, dalla progressiva km 2+900 circa alla progressiva km 6+500 circa, nel territorio comunale di Coli e dalla progressiva km 16+200 circa alla progressiva km 23+000 circa nel territorio comunale di Farini, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato e i festivi, dal giorno 13.06.2022 al giorno 15.07.2022, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.