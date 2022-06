Lyons, il programma del week end: sfida decisiva a Firenze per la squadra Cadetta

Siamo ai titoli di coda della stagione sportiva per le squadre Lyons, ma c’è ancora spazio per chiudere con il botto. Nel prossimo weekend una sfida decisiva e due tornei di prestigio attendono le squadre bianconere, a partire dalla gara di ritorno del Barrage Promozione per la Squadra Cadetta, che affronterà la trasferta di Firenze con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta dell’andata. I ragazzi di Davide Baracchi hanno dimostrato di potersela giocare, e l’impresa non sembra così impossibile. Appuntamento per le ore 18 di Domenica allo Stadio “Mario Lodigiani” di Firenze.

L’Under 15 è una delle squadre ancora in campo in questo periodo, e nella giornata di domenica verrà rinsaldata l’amicizia con l’Imola Rugby, che ospita un Torneo di categoria. Dopo la bella partita di settimana scorsa, un’altra occasione per confrontarsi con le altre squadre e crescere in vista della prossima annata. Nella giornata di sabato tornano in campo le Pantere Lyons, che prenderanno parte al Pink Touch Rugby di Codogno, tappa estiva dedicata alle squadre femminili. Infine, appuntamento con il Torneo della Franciacorta per il Settore Propaganda: tutte le categorie in campo nella mattinata di domenica a Gussago, ospiti del Rugby Franciacorta.