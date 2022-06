Mai così pochi elettori per il sindaco di Piacenza. Ma il caldo non c’entra

Mai così pochi cittadini hanno eletto un sindaco di Piacenza. Si conferma il trend discendente le cui cause possono essere molteplici. Già cinque anni fa il dato dell’affluenza era andato sotto la metà, quando si è recato alle urne il 46,72% degli aventi diritto. Quest’anno la percentuale si è attestata al 42,18%. È evidente che siamo ben lontani da quel 72,45% che elesse Roberto Reggi nella notte del 10 giugno 2002, ma anche dal 70,24% di elettori che parteciparono alla prima elezione diretta del sindaco il 26 giugno 1994, quando trionfò Giacomo Vaciago.

Il caldo e le partenze, come dimostrano i dati, non sono la causa dell’assenteismo. Per il ballottaggio, appuntamento mai mancato nella storia di Piacenza, si è sempre votato in giugno (fatta eccezione per il 2012, quando si votò il 20 e 21 maggio), e a volte anche a giugno inoltrato, eppure l’unico dato che salta all’occhio dalla curva è il crollo del numero e della percentuale dei votanti. Nel 1994 (eletto sindaco Vaciago, ballottaggio il 26 giugno) votarono 63.278 persone (70,24%), nel 1998 (Guidotti, 7 giugno) votarono 57.495 persone (66,6%), nel 2002 (Reggi, 9/10 giugno) votarono 60.770 persone (72,45%), nel 2007 (Reggi, 10/11 giugno) votarono 57.493 persone (72,29%), nel 2012 (Dosi, 20/21 maggio) votarono 41.979 persone (54,39%), nel 2017 (Barbieri, 25 giugno) votarono 35.794 persone (46,72%), e nel 2022 (Tarasconi, 26 giugno) hanno votato solo 32.259 cittadini, con una percentuale del 42,18%.

Katia Tarasconi diventa dunque il primo cittadino eletto dal minor numero di cittadini, con un bottino di 16.935 voti. Un altro dato da sottolineare è che il numero complessivo dei cittadini che si sono recati alle urne quest’anno (32.359) è minore del valore assoluto dei voti ottenuti da Reggi nel 2002 (32.559), quando i votanti furono 60.770. La disaffezione al voto è trasversale, appare evidente che tutti gli schieramenti politici hanno perso elettori in valore assoluto negli ultimi 28 anni, ma è una tendenza condivisa da tutto il Paese.

L’unico sindaco uscente a guadagnarsi il secondo mandato resta dunque Roberto Reggi, che nel 2007 si impose su Dario Squeri. Andò diversamente per Gianguido Guidotti nel 2002, quando fu sconfitto proprio dall’attuale presidente della Fondazione. Patrizia Barbieri perde ben 5.758 voti rispetto al secondo turno del 2017 (20.500 contro 14.742), e ne ottiene addirittura 210 in meno rispetto al primo turno del 2022 (14.952 nello spoglio del 13 giugno scorso). Quest’ultimo significativo destino era già capitato anche a Guidotti nel 2002 (perse ben 1.804 voti) e a Squeri nel 2007, con un passivo di 1.469 voti fra primo e secondo turno. Nell’unico precedente in cui a un ex sindaco toccò un seggio in consiglio comunale, la permanenza nello stesso di Gianguido Guidotti durò una manciata di giorni. Patrizia Barbieri, rispondendo alle domande dei giornalisti, nella serata del 26 giugno ha assicurato che resterà in consiglio comunale per condurre “un’opposizione seria e costruttiva”

I prossimi passaggi in agenda saranno l’ufficializzazione della giunta comunale guidata da Katia Tarasconi e l’insediamento del primo consiglio comunale, con l’elezione del presidente. Un passaggio, questo, che dovrebbe avvenire intorno al 10 luglio.