“Maleducazione e criminalità rischiano di rovinare una delle zone più vive di Piacenza”

«Questa è una zona centrale e particolarmente viva anche grazie al nostro lavoro, ma ormai da troppo tempo è in balìa di gruppi incontrollati di delinquenti e, più in generale, di maleducati che ci rendono la vita davvero difficile».

E’ in sintesi l’appello che oggi pomeriggio (20 giugno) una delegazione di esercenti e commercianti del tratto di Corso Vittorio Emanuele compreso tra lo Stradone Farnese e Barriera Genova ha rivolto alla candidata sindaco Katia Tarasconi nel corso di un incontro che si è tenuto al bar pizzeria Da Luca. Incontro richiesto dagli stessi commercianti ed esercenti per rappresentare una situazione che «si protrae da troppo» e sta condizionando le loro dinamiche lavorative e in genere il contesto sociale di una zona potenzialmente straordinaria per presenza di locali e per spazi. Risse, sporcizia e imbrattamenti caratterizzano le serate e costringono le mattine successive i gestori dei locali e i titolari dei negozi a «sistemare le cose e pulire sedie, tavoli, porte d’ingresso e vetrine».

«C’è esasperazione – ha detto la candidata Tarasconi – ed è un peccato perché stiamo parlando di una zona della nostra città che è tra le più vive in assoluto». E ancora: «Qui siamo oltre la maleducazione di chi imbratta cose non sue o luoghi pubblici. Siamo di fronte a gruppi di persone che si sentono impunite e pensano di potersi comportare come vogliono. La soluzione non è certo immediata e va studiata in collaborazione con le Forze dell’ordine. Ed è anche evidente come, oltre la prevenzione e la repressione di comportamenti criminali, sia sempre più necessario un maggiore sforzo per educare soprattutto alcuni gruppi di giovani. Educarli al rispetto degli spazi e dei beni pubblici, che sono anche loro e devono esserne consapevoli».

Secondo Tarasconi non ci si può certo voltare dall’altra parte e lasciare che la situazione rimanga com’è, anche perché – dice – «se non si interviene non può che peggiorare. E già ora ci sono esercenti che mi dicono che devono chiudere prima la sera per paura che certe situazioni degenerino». E conclude: «Serve ascoltare, come sempre. Dopodiché serve trovare una soluzione condivisa, senza temporeggiare».