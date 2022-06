Malore in piscina per un ragazzo di 11 anni a Lugagnano, interviene l’elisoccorso

Malore in piscina per un ragazzo di 11 anni a Lugagnano (Piacenza), interviene l’elisoccorso. Il fatto è accaduto nella mattinata del 15 giugno.

Il ragazzino, mentre stava nuotando in piscina, si è sentito male ed è stato subito soccorso da un bagnante che lo ha tirato fuori dall’acqua. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Lugagnano, l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola d’Arda e l’elisoccorso decollato da Parma da Parma. Il personale sanitario ha praticato la rianimazione cardio polmonare sul ragazzino, che è stato trasportato in elisoccorso presso Ospedale di Piacenza. Non si trova in pericolo di vita. A eseguire i rilievi di rito, i carabinieri coordinati dal comandante della stazione di Lugagnano.