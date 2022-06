Maltempo in arrivo, il concerto di Patti Smith si sposta in Santa Maria di Campagna?

La nota stampa della Banca di Piacenza

Le previsioni meteorologiche odierne per domani 28 giugno, in corrispondenza con l’evento di Patti Smith preannunciato per la sera alle 21 e 15 sul piazzale di Santa Maria di Campagna, prevedono la possibilità di cattivo tempo con precipitazioni. La Banca di Piacenza avvisa gli interessati che hanno ricevuto conferma del posto per l’evento, di consultare il sito della Banca prima di portarsi sul luogo. Avranno dallo stesso conferma o meno dell’esibizione sul piazzale della celebre artista rock.

Nel caso di maltempo, l’evento si svolgerà comunque in basilica e potranno essere ammessi solo i soci e clienti della Banca (oltre che le autorità civili e militari) ai quali è pervenuto apposito biglietto confermativo. I posti disponibili all’interno della basilica saranno più limitati (circa 400), rispetto ai 1.500 annunciati dalla Banca stessa nel corso di una conferenza stampa tenutasi lo scorso sabato.