Maratona di musica contemporanea al conservatorio Nicolini

Dodici ore consecutive di musica contemporanea al Conservatorio Nicolini. Domenica 19 giugno dalle 11 alle 23 l’istituto di alta formazione musicale piacentina ospita ‘All Day Contemporary Music’ maratona musicale inserita nel Festival MusicMediale organizzato con la Fondazione Teatri di Piacenza. Installazioni, concerti, incontri, videomapping e performance elettroacustiche si alterneranno sul palco del Salone, nel cortile e in altre aule, per mostrare (e far ascoltare) un grande spaccato di musica contemporanea eseguita dagli studenti del Nicolini. Una cinquantina di mini-eventi gratuiti che culmineranno, intorno alle 19, con la consegna delle borse di studio messe a disposizione dall’associazione ‘Il Ritmo del Cuore’.