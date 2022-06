Martedì prossimo il murale “regalo” alla città nella giornata del donatore Avis

AVIS ONORA LA GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE CON UN MURALE PER LA CITTA’ DI PIACENZA – Martedì 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e, proprio per questa occasione, Avis Provinciale e Comunale di Piacenza, in collaborazione con l’Associazione 1830 e il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, ha deciso di fare un dono alla sua città.

Alle ore 18, verrà inaugurata l’opera di street art realizzata da Fabio Guarino e Antonio Catalani nel quartiere Torricella di Piacenza, in via La Primogenita, alla presenza delle istituzioni e dei cittadini che vorranno partecipare.

La realizzazione del murale è stata approvata dal Comune di Piacenza, da Acer Piacenza (Azienda Casa Emilia Romagna di Piacenza) e finanziata dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano.

La celebrazione della Giornata mondiale del Donatore di Sangue proseguirà, a partire dalle 18.30 alla Casa delle Parole, in via Tibini, per assaporare i piatti tipici preparati dall’Associazione Mondo Aperto e da alcune volontarie provenienti da paesi esteri.

«L’importanza dei piccoli gesti, della tradizione e di ciò che è significativo del passato – hanno affermato i due artisti, Fabio Guarino e Antonio Catalani -, si è persa negli anni. Il dono reciproco tra l’adulto e il bambino è uno scambio intergenerazionale, una rappresentazione del mutuo confronto tra noi e chi è un pilastro della società».

Il progetto è un chiaro esempio del messaggio che i due artisti vogliono lanciare attraverso l’arte: sfruttare la passione e il lavoro per abbellire la propria città, mettendoci colore. Continuano: «abbiamo scelto foto vecchie, di un tempo passato, in contrasto con elementi colorati per sottolineare la fusione tra ciò che è esistito e ciò che esisterà domani».

«Il dono, la solidarietà, il confronto e la condivisione sono valori che ci accompagnano nell’attività quotidiana – ha affermato Gilberto Piroli, Presidente Avis Provinciale Piacenza. Attraverso quest’opera vogliamo trasmetterli a chiunque, anche solo per un momento. Gli artisti hanno lavorato strenuamente a questo progetto, con l’obiettivo di portare arte e colore nel quartiere e in una zona di Piacenza particolarmente trafficata, credo che chiunque passi possa trovare uno spunto di riflessione senza necessariamente soffermarsi ad osservare, è l’impatto visivo che stimola il pensiero di colui che corre, che pedala e che sfreccia alla guida di un’auto o di uno scooter».