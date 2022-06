Mascherine obbligatorie fino al 30 settembre sui mezzi pubblici (tranne i voli)

Proroga al 30 settembre dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto, esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie. E’ quanto stabilisce un decreto approvato oggi (15 giugno) dal Consiglio dei Ministri. Non sarà invece più obbligatorio (anche se raccomandato) indossare i dispositivi di protezione nei cinema, teatri e luoghi sportivi al chiuso.

Dal 16 giugno decade anche l’obbligo vaccinale per gli over 50 e per i lavoratori della scuola, forze dell’ordine e militari. Fino al 31 dicembre 2022 resta invece l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.