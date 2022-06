Matteo Abbate nuovo tecnico della Primavera biancorossa

Matteo Abbate è il nuovo tecnico della formazione Primavera del Piacenza Calcio.

Abbate, ex difensore, è cresciuto nel settore giovanile del Piacenza con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2002/2003. Ha vestito la maglia biancorossa per 8 stagioni, ultima delle quali nel campionato di Lega Pro 2016/2017. La società biancorossa con una nota porge a mister Abbate i”l bentornato in biancorosso ed il più sentito augurio di un buon lavoro in vista della prossima stagione”.