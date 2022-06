Matteo Baldini (Civica Barbieri): “Video virale Tarasconi non è idea della destra”

“Leggo, con alquanto stupore, di come la candidata Tarasconi insinui che il video che gira in rete, che ritrae un signore intento a cantare una canzone con riferimenti a lei, sia ideato da una parte della destra per attaccarla”. E’ la replica di Matteo Baldini, candidato nella lista civica “Patrizia Barbieri Sindaco – Trespidi con Liberi”, alla nota diffusa dalla candidata del centrosinistra nella giornata di ieri.

“Vorrei ricordare che un video con la stessa canzone, lo stesso signore nei pressi di un banchetto della Tarasconi posizionato in Piazza Cittadella, venne postato su Instagram circa dieci giorni fa da Costanza De Poli, autrice del video stesso, candidata nella lista del Partito Democratico. Curioso – scrive Baldini – che, a seguito di disapprovazione del video da più persone, la candidata non solo non riconosca il signore ma addossi la colpa alla destra. Meglio parlare di contenuti seri, invece che cercare di infangare la destra senza alcun motivo”.