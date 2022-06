Memorial Pavesi: Alzini, Scandolara e Barbieri sul podio nella corsa Donne Elite

Al Velodromo di Fiorenzuola d’Arda si è svolta mercoledì 22 giugno la prima giornata di gare del Memorial Attilio Pavesi, dedicata alle categorie femminili (giovedì 23 dalle 18 toccherà agli uomini), gara internazionale di Classe 2 Uci, che ha dunque assegnato punti per i ranking delle gare disputate.

La corsa a punti Donne Elite è stata vinta da Martina Alzini, qui in gara con la Nazionale Italiana, che ha guadagnato due giri totalizzando 69 punti. Secondo posto per un’altra azzurra, Valentina Scandolara, con 52 punti. Bronzo per Rachele Barbieri (Gs Fiamme Oro) a quota 51. Barbieri si è imposta nell’Eliminazione Donne Elite precedendo proprio Martina Alzini nello sprint finale, mentre al terzo posto si è classificata Francesca Selva (T Red Factory Racing). Ad aprire la serata era stato lo scratch per sole Under 23, vinto da Federica Venturelli del Gs Cicli Fiorin, che ha tagliato il traguardo in solitaria. Argento per Sara Fiorin (Gauss-Fiorin) e bronzo per Milena Del Sarto (Aromitalia Vaiano). La manifestazione è una sorta di prologo della 6 Giorni delle Rose Internazionale, gara di classe 1 Uci, a Fiorenzuola dall’1 al 6 agosto.

Programma completo:

22 – 06 – 2022 | Women day

18:00 Ev. Qualificazioni / Ev. Qualifications

WU: Scratch

WJ: Scratch

WE: Eliminazione / Elimination

WJ: Corsa a Punti / Points Race

WE: Corsa a Punti / Points Race

23 – 06 – 2022 | Men day

18:00 Ev. Qualificazioni / Ev. Qualifications

MU: Scratch

MJ: Scratch

ME: Eliminazione / Elimination

MJ: Corsa a Punti / Points Race

ME: Corsa a Punti / Points Race

Legenda:

WJ: Donne Junior / Women Junior MJ: Uomini Juniores / Men Juniors

WU: Donne Under 23 / Women U 23 MU: Uomini Under 23 / Men U 23

WE: Donne Elite / Women Elite ME: Uomini Elite / Men Elit