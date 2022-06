Miglior panettiere emergente: Stefano Chieregato (Chiere Piacenza) premiato dal Gambero Rosso

E’ Stefano Chieregato di “Chiere – Pane e Pizza Piacenza”, locale cittadino in via da Pordenone, il Panettiere Emergente di quest’anno premiato dalla guida Pane & Panettieri d’Italia del Gambero Rosso, giunta alla quarta edizione e presentata a Roma.

“Chieregato – come si legge sul sito di “Chiere” – dopo la laurea in Scienze Gastronomiche all’Università di Pollenzo ed esperienze nel mondo del vino e delle birre, viene letteralmente stregato dal mondo dei lievitati. Si iscrive così al primo corso di panificazione moderna tenuto dal maestro Ezio Marinato all’Alma, la più importante scuola di cucina di Italia. Poi varie esperienze in ristoranti stellati dove si occupa di panificazione fino a diventare responsabile della produzione del Laboratorio Pane di Niko Romito, chef/patron del Ristorante Reale 3 stelle Michelin”. Quindi l’apertura del locale a Piacenza.

“Siamo molto onorati di essere stati inseriti nella guida dei Pani e Panettieri d’Italia del Gambero Rosso, e ancora piú emozionati per Stefano Chieregato che ha conquistato il prestigioso premio di miglior Panettiere Emergente – si legge sulla pagina Facebook di Chiere Piacenza -. Testimonianza del grande lavoro volto alla ricerca della massima qualitá che abbiamo iniziato durante l’inizio della pandemia. Un bellissimo riconoscimento per noi e per la nostra città di Piacenza”.

Sono oltre sessanta le novità della guida Pane & Panettieri d’Italia 2023 e tre le realtà che si aggiudicano per la prima volta i Tre Pani, il massimo riconoscimento della guida Pane & Panettieri d’Italia: Fagnola a Bra (CN), Foorn a Mariglianella (NA) e Spacciagrani – Forno indipendente a Conversano (BA).