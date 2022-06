Tre giovani piacentini premiati nella tappa cremonese del concorso Miss e Mister Europa, ospitata nella cornice della della Terrazza sul Po di Cremona.

Nelle varie passerelle i concorrenti si sono affrontati usando le proprie armi, come fisicità, bellezza, portamento, fotogenia, creando argomenti di valutazione e discussione per l’attenta giuria composta da: Pierfrancesco Frontese in rappresentanza dell’Agenzia Top Model Today, Massimo Granelli, giornalista testata del Magazine Contemax, Jessica Palestini, modella professionista, Mirko Saimir Karaj, imprenditore titolare della Terrazza sul Po ed il Patron nazionale Attilio Mazzoli. La serata è stata condotta con garbo e simpatia da Matteo Lazzari e dalla manager della moda Antonella Giurastante, che ne ha curato anche le coreografie.

Si sono aggiudicati i seguenti titoli:

Miss Europa Fashion, 1 cl.: Elena Karalash, 33 anni di Brescia

Miss Europa Beauty, 2 cl.: Vicktoria Pahomova, 28 anni ucraina abita a Cremona

Miss Europa Cinema, 3 cl: Melissa Marcadini, 16 anni di Castelvetro P.no

Miss Europa Terrazza sul Po, 4 cl.: Ilaria Zotaj, 20 anni di Cremona

Miss Europa Canto, 5 cl.: Francesca Marrone 16 anni di Monticelli D’Ongina

Miss Europa Sorriso, 5 cl.: Alessia Mascetti 15 anni di Cremona

Mister Europa, 1 cl. Fashion: Manuele Rossi 18 anni di Cremona

Mister Europa, 2 cl. Beauty: Filippo Concari 20 anni di Cremona

Mister Europa, 3 cl. Cinema: Alessandro Falbo 19 anni di Monticelli D’Ongina (PC)



La Fascia di Overissima è stata assegnata scelta tra il pubblico a Maria Giovanna D’Amico.

Miss e Mister Europa è arrivata alla sua XXIII edizione. Durante le selezioni nelle varie tappe italiane verranno scelte le 35 Miss e i 35 Mister che parteciperanno alla finale nazionale prevista 16 e 17 Settembre 2022 nella Piazza Municipio di Aversa (CE).