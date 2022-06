Missione tricolore per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena martedì 21 giugno ai Campionati italiani a cronometro Donne Juniores e Allieve a San Giovanni al Natisone (Udine).

Partendo dall’alto, nelle Juniores due saranno le “panterine” impegnate nella lotta contro il tempo: si tratta della torinese Martina Sanfilippo e della faentina Valentina Zanzi, reduci meno di una settimana fa da ottime prestazioni nei Tricolori su pista di categoria a Noto. Nelle Allieve, invece, tre saranno le atlete a difendere i colori piacentini: la ligure Irma Siri, la piacentina Arianna Giordani e la reggiana Linda Ferrari.

Per queste ultime, la sfida tricolore partirà alle 10,30 con le Allieve chiamate a percorrere 7 chilometri e 100 metri con un occhio al cronometro prima del traguardo al velodromo di San Giovanni al Natisone. Stessa finish line per le Junior, che termineranno le proprie fatiche dopo 16 chilometri. Per loro, il via è previsto alle 18,30.

Avventura tricolore anche per Marisol Dalla Pietà, portacolori del Cadeo Carpaneto, a sua volta ai nastri di partenza del Campionato italiano a cronometro Allieve a San Giovanni al Natisone (Udine). Classe 2006, l’alessandrina del sodalizio piacentino andrà a caccia di un risultato di rilievo, forte anche del titolo regionale di specialità conquistato lo scorso 4 giugno a Sorbolo Mezzani. L’avventura tricolore delle Allieve scatterà alle 10,30, con 7 chilometri e 100 metri da percorrere con arrivo al velodromo di San Giovanni al Natisone.