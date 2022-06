Mondiali nuoto, Giacomo Carini si ferma in semifinale nei 200 farfalla

Si ferma in semifinale l’avventura di Giacomo Carini nei 200 farfalla ai mondiali di nuoto in corso a Budapest. Il forte atleta piacentino tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo Nuoto Fiamme Gialle, aveva iniziato bene la sua giornata centrando nelle batterie l’undicesimo tempo con 1.56.38, che gli ha permesso di staccare il pass per le semifinali.

Nella gara del pomeriggio, nonostante una buona prova nel contesto di una competizione dal livello molto alto, Giacomo non è andato oltre il settimo posto con il crono di 1.55.74 (dodicesimo complessivo nelle due semifinali), non lontano dal tempo di 1:55.33 che ad inizio aprile gli aveva consentito di conquistare il titolo italiano assoluto. Un’ottima prima parte di gara, con gli intermedi dei 50 metri (25”,58) e dei 100 metri (54”,72) che lo collocavano – classifica finale alla mano – in ottava posizione, cui ha fatto riscontro un andamento leggermente meno veloce nella seconda parte confermato anche dai successivi rilevamenti ai 150 metri (1’24”,85) in undicesima posizione e il crono finale che lo ha collocato al dodicesimo posto, con un ritardo di 3”,35 dal primo classificato della semifinale, l’ungherese Milak Cristof (1’52”,39).

Centra invece la finale con il settimo tempo assoluto l’altro azzurro Alberto Razzetti. “Non è bastata una buona prova, il livello era spaventoso – il commento a caldo di Carini ai microfoni Rai -, ma in Italia stiamo creando un ottimo movimento e sono contento di farne parte”.