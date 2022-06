Montaruli (FdI): “Il voto a Fratelli d’Italia per Piacenza che riparte”

Fratelli d’Italia ha chiuso la campagna elettorale in un affollato incontro a Palazzo Farnese. A pochi giorni dal voto, è stato Tommaso Foti ad evidenziare come “volge al termine una delle campagne elettorali comunali più brutte che si ricordino a Piacenza. La parola d’ordine è stata “no Barbieri”: non un candidato sindaco avversario che dica che cosa avrebbe fatto al posto del sindaco Barbieri durante la pandemia”.

Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha quindi aggiunto: “Non un avversario che riconosca alla Barbieri di avere revocato l’aumento dell’addizionale Irpef già deciso dalla giunta di sinistra, con un risparmio per i piacentini di 12 milioni di euro. E, infine, non un avversario che, quanto meno, ammetta che la mostra sul Klimt sta riscuotendo un clamoroso successo, con i suoi attuali 40.000 visitatori”. “Migliorare è sempre possibile e lo è anche a Piacenza. Dopo 15 anni di governo della sinistra c’erano più macerie che progetti. Siamo convinti che con il rinnovato contributo di idee, di valori, di passione e di militanza degli esponenti di Fratelli d’Italia – ha concluso Foti – i prossimi cinque anni saranno esaltanti per la città e per il suo sindaco Patrizia Barbieri”.

“Fratelli d’Italia – ha evidenziato l’on. Augusta Montaruli, giovane e spigliata parlamentare torinese – vuole un centrodestra unito, che rivendichi con orgoglio il suo essere alternativo alla sinistra. A Piacenza è così: un esempio da seguire”. “E ciò – ha proseguito l’esponente di Fratelli d’Italia – assume ancora più rilievo oggi di fronte alle ingerenze dell’alta finanza internazionale e di chi non vede l’ora di poter svendere la sovranità e gli interessi dell’Italia”. “In questi anni, senza mai aver vinto un’elezione politica, il PD ha stremato gli italiani con politiche sbagliate e dannose. Davvero vi sono piacentini – ha concluso Montaruli – vogliono consegnare ai suoi esponenti locali le chiavi della città di Piacenza? In ogni caso il voto a Fratelli d’Italia è la migliore garanzia perché ciò non accada”.