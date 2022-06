Monticelli, Distante rieletto per tre voti. Affaticati “Valutiamo riconteggio”

A Monticelli solo tre voti hanno separato Martina Affaticati dal vincitore delle elezioni comunali Gimmi Distante, sindaco uscente confermato per la seconda volta alla guida del Comune.

Una distanza minima che ha lasciato nei due contendenti, giocoforza, pensieri e sensazioni agli antipodi. Da una parte la soddisfazione di Distante. “Sapevo che sarebbe stata questione di pochi punti, addirittura pensavo di perdere e invece… – ha detto -. Adesso ragioniamo sul nostro programma, con la massima disponibilità all’ascolto e alla collaborazione con tutti per il bene del paese. Il tema fondamentale su cui lavoreremo è quello degli insediamenti produttivi, per tornare a far girare l’economia sul nostro territorio”.

Dall’altra la delusione di Affaticati, che però ci tiene a rimarcare che “il nostro lo abbiamo fatto, parliamo di un sostanziale pareggio. Stiamo comunque valutando tempi e modi per chiedere un eventuale riconteggio delle schede, considerato che il dato sulle nulle è abbastanza alto. In ogni caso sapevamo di partire secondi e in questi mesi siamo contenti di avere recuperato lo svantaggio – aggiunge -. Al di là del risultato, preoccupa però l’astensionismo dei cittadini (si è presentato alle urne solo il 52,11 % degli aventi diritto, il dato più basso della provincia): il paese risulta spaccato e questo deve fare riflettere”.

Sulla scarsa presenza alle urne, il vincitore Distante si esprime così “E’ un tema che va affrontato e che riguarda la politica in generale. Sta a noi coinvolgere la cittadinanza, credo ci sia soprattutto da migliorare la comunicazione con i cittadini”.