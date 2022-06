Ciclista colpito da un malore a Case Marchesi, interviene l’elisoccorso

Soccorsi in azione nella prima serata del 29 giugno per un ciclista rimasto coinvolto in una caduta. E’ accaduto lungo la provinciale di Statto, all’altezza di Case Marchesi di Travo (Piacenza): l’uomo – un settantenne – probabilmente a causa di un improvviso malore, è finito a terra, riportando un trauma cranico.

E’ stato soccorso dai sanitari – intervenuti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Trebbia, l’automedica e l’elisoccorso decollato da Parma – e, dopo le prime cure, condotto all’ospedale di Piacenza. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri.