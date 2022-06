Motociclista finisce in una scarpata a Ceci, in azione l’elisoccorso

Motociclista finisce in una scarpata, in azione l’elisoccorso: il centauro è caduto accidentalmente con la sua moto ed è stato scaraventato per diversi in una scarpata a margine della sede stradale. È successo nella tarda mattinata di domenica 26 giugno a Ceci di Santa Maria di Bobbio, una manciata di chilometri dalla città della Val Trebbia.

Subito sono scattati i soccorsi sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza del 118, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio con il supporto dei colleghi del Nucleo Saf da Piacenza. Attivato anche il personale del soccorso alpino. Di concerto, la centrale operativa 118 di Parma ha fatto decollare l’eliambulanza. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il centauro ferito è stato condotto in volo all’elisuperficie cittadina della Galleana per essere condotto al Pronto Soccorso di Piacenza. Le sue condizioni sono serie, ma non gravi.