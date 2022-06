Musica, teatro, cinema all’aperto: si accende l’estate di Gragnano

Quella del 2022 a Gragnano (Piacenza) sarà un’estate culturale con tante conferme e qualche novità. “Quella più significativa – annunciano la Sindaca Patrizia Calza e l’assessora Alessandra Tirelli – consiste nella scelta di portare alcune delle iniziative nelle frazioni, sfruttando alcuni angoli e scorci deliziosi del territorio comunale”.

Si parte il 15 giugno, alle ore 21, dalla Madonna del Pilastro, dove nello spazio della Via crucis si svolgerà lo spettacolo di Quarta Parete “Quante storie per un tesoro”, rivolto a bambini e ragazzi e alle loro famiglie. Mercoledì 29 giugno invece a Campremoldo Sotto, alle ore 21,30, Oliviero Marchesi e Antonio Bacciocchi ci introdurranno al tema “Donne e Musica” in una delle serate di “Rock around the book ON TOUR”: interverranno le autrici Chiara Ferrari, Laura Carroli e Laura Pescatori. Il sagrato della Chiesa fungerà da palcoscenico, e il centro della frazione, chiuso al traffico, diventerà un piccolo teatro. Ricomincerà invece il 4 luglio, proseguendo per cinque appuntamenti, la rassegna del Cinema all’aperto in programma in Piazza della Pace, alle ore 21 di ogni lunedì. Verranno proposti: “Bohemian Rhapsody”, di Bryan Singer, “L’anno che verrà” di Mehdi Idir e Grand Corps Malade, “Tolo tolo” di Checco Zalone, “Dio è donna e si chiama Petrunya” di Teona Strugar Mitevska e “Oceania” di R. Clements J. Musker. “Ricordiamo che dell’organizzazione dell’iniziativa si occupano direttamente i dipendenti comunali a diverso titolo, consentendo un significativo risparmio di risorse – precisano le amministratrici -. Pertanto a loro e ai volontari che collaborano vanno i nostri ringraziamenti”.

Nel contempo, il 19 luglio a Villa Marchesi e il 3 agosto a Castel Mantova, sono previsti gli spettacoli del Valtidone Festival, che quest’anno propone un evento straordinario come “Otello dalla parte di Cassio”, con Alessandro Preziosi e Carlo Guaitoli, nella Villa messa gentilmente a disposizione dei proprietari Marchesi-Schippisi, mentre nel suggestivo Castel Mantova dei Prati-Molinaroli si esibiranno Tim Garland e Michele Di Toro Trio. Il 31 agosto sarà invece la volta de “L’ultima Provincia”, i cui spettacoli per famiglie riscuotono sempre un notevole successo di pubblico. Il primo ottobre, nella chiesa di Campremoldo Sopra, farà invece ritorno una tappa della Rassegna “Antichi organi”.

Durante tutta l’estate non mancheranno inoltre le feste organizzate dalla Pro loco, da Anspi e associazioni locali, con l’intermezzo costituito dall’evento del 30 luglio organizzato dal Comitato organizzatore della Festa Granda degli Alpini 2022.