Musica, teatro, street food: a Pontenure arriva BuskeRaggio

Arriva a Parco Raggio di Pontenure (Piacenza) la prima edizione di BuskeRaggio, un festival d’Arte Contemporanea organizzato dalla neonata associazione pontenurese Art. Com Pontenure, associazione no profit nata dal desiderio di un gruppo di artigiani e commercianti del paese di valorizzare lo sviluppo socio – culturale del paese e dei suoi abitanti attraverso incontri ed eventi. Desiderio apprezzato e condiviso anche dal Comune di Pontenure, che patrocinerà l’evento, e da numerose Aziende locali che daranno il proprio sostegno per la realizzazione della manifestazione.

Grazie alla direzione artistica della Compagnia Le Cyclofà di Cristina Bisi e Diego Brocani, Parco Raggio diventerà per due giorni la location di spettacoli di teatro di strada, teatro di figura, performances itineranti, workshop di magia, piccolo circo, e tanto altro ancora. Si parte sabato 18 giugno alle ore 12 con l’apertura degli street food e delle bancarelle degli artigiani creativi, che coloreranno insieme agli artisti Parco Raggio anche domenica 19, sempre dalla stessa ora. Dalle ore 15 in poi, in entrambe le giornate, il festival entrerà nel vivo con le esibizioni degli artisti e dei performer in cartellone, provenienti dal panorama nazionale del teatro di strada. Nella serata di sabato 18 sono previsti anche un “cabaret con gli artisti” e il concerto swing della pontenurese Banda Isacco D.V.C.P.

Ecco gli artisti che si esibiranno durante le due giornate di BuskeRaggio:

TADAM: laboratorio di circo e performance

LE CYCLOFA’: teatro di figura e silhouette

JULIAN DE ROSA: workshop di magia e close up

SLAPSTICK DUO: teatro di strada itinerante

EDDY MIRABELLA: Eddy sick du soleil in spettacolo

BENNY GREEN: l’elfo statua vivente

FAUSTO BARILE: gran teatro dentro itinerante

FAUSTO GIORI: spettacolo clownerie

OSVALDO CARRETTA: spettacolo

MODALITA’ AEREO: Diego e Julian spettacolo

CRILLA: “Che bolle in pentola” spettacolo di bolle

FOLIES: Diego Baraccano teatro di strada

ROXANA: truccabimbi e body painting

L’ingresso al festival è libero e maggiori informazioni si possono trovare visitando le pagine social dell’associazione Art. Com Pontenure: Facebook e Instagram