Nidi d’infanzia, per gli esclusi dalla graduatoria definitiva di ammissione la possibilità di riproporre la domanda come “fuori termine”

Il Comune di Piacenza informa che i cittadini esclusi dalla graduatoria definitiva di ammissione ai nidi d’infanzia comunali e del servizio educativo Edugate, per l’anno educativo 2022-2023, possono riproporre la domanda come “fuori termine”. L’avviso di apertura del bando di iscrizione per le domande fuori termine sarà pubblicato subito dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, che sarà effettuata entro la fine del mese di giugno.