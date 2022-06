Nomine diocesane: Don Pasquali da S. Lazzaro a Gossolengo

Con atto vescovile in data 8 giugno 2022, Don Silvio Pasquali, finora Vicario parrocchiale della parrocchia di San Lazzaro e San Vincenzo de’ Paoli in Piacenza, è stato nominato Parroco della parrocchia di San Quintino martire in Gossolengo, all’interno della Comunità pastorale 9 del Vicariato Comuni di Piacenza e Gossolengo, resasi vacante in seguito alla rinuncia dell’ultimo titolare Don Igino Barani. Mantiene l’incarico di Rettore del Santuario di Santa Maria in Monte Penice.

Don Paolo Mascilongo, attuale Parroco della parrocchia di San Sisto in Piacenza, mantenendo i precedenti incarichi, è stato invece nominato, “ad quinquennium”, Delegato diocesano per la Cultura e l’Università.