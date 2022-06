“Note in valle” torna ad animare l’estate della Val Trebbia

“Note in valle” torna ad animare l’estate della Valtrebbia. Il programma del festival musicale è stato presentato in Fondazione dal direttore artistico Serafino Tedesi, insieme all’assessore di Coli Isabella Silenzi, e dai consigliere dell’ente di via Sant’Eufemia, Mario Magnelli e Luca Groppi.

Tanti gli appuntamenti in programma, dal 9 luglio al 18 agosto, che abbracceranno tutti i Comuni della media e alta Valtrebbia, grazie all’organizzazione dell’associazione Infonote (nata nel 2016 grazie a Tedesi e Gloria Pedrazzini), con il contributo di Fondazione, Banca di Piacenza, Confindustria. Il 9 luglio a Travo rompe il ghiaccio ‘ The jazz side of Bacharach’, con l’ensemble Infonote e il trombettista Fabrizio Bosso, il 23 luglio omaggio a Ornella Vanoni a Rivergaro con ‘Senza fine’, protagonisti Paola Quagliata e Archimia, il 30 luglio a Perino è la volta di ‘Corde d’Italia’ con il cantautore Daniele Stefani, il 6 agosto a Brugnello trio d’archi di Milano con un programma tra 1700 e 1800, il 10 agosto a Cerignale concerto jazz swing con il violinista Luca Campioni, il 12 agosto a Zerba ‘Soffio Armonico’ con un programma che spazia da Verdi a Piazzolla, il 15 agosto a Bobbio evento dedicato alle quattro stagioni di Vivaldi, con l’Infonote Ensemble, Tedesi al violino e la voce recitante di Federika Brivio.

Conclusione il 18 agosto a Ottone con il Trio Martin, alla voce Stefania Martin, Marcello Salcuni alla chitarra e Serafino Tedesi al violino. Gli eventi sono gratuiti.