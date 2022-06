Nuovi fondi per i centri estivi: accolti 64 minori con disabilità e in condizioni di disagio

La Giunta comunale di Piacenza ha deliberato oggi un’integrazione di 78 mila euro da destinare ai Servizi sociali, garantendo così la disponibilità di ulteriori 64 posti presso i Centri estivi del territorio per i minori in condizioni di difficoltà. Una misura aggiuntiva – spiega un comunicato stampa – che, a fronte del forte incremento delle domande rispetto allo scorso anno, consentirà l’inserimento di altri 17 bambini e ragazzi con disabilità grave, 27 con disabilità di medio grado e 20 provenienti da nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico.

“Lo stanziamento integrativo approvato oggi – spiega l’assessore Federica Sgorbati – si aggiunge ai 104.160 euro che l’Amministrazione aveva già impiegato, assicurando, ad oggi, l’accoglienza nei centri estivi di 20 minori con disabilità grave, 23 con disabilità di livello medio e 119 in condizioni di disagio. Un dato, quest’ultimo, che è purtroppo in costante aumento. Avendo registrato, in questi giorni, un aumento considerevole delle richieste, abbiamo voluto provvedere subito a questo finanziamento aggiuntivo, che permetterà di rispondere positivamente a tutte le domande e, gradualmente, di procedere all’invio dei minori alle diverse strutture, secondo la graduatoria vigente”.

L’assessore ricorda, inoltre, che “sino a mercoledì 15 giugno c’è ancora tempo per aderire al bando conciliazione vita-lavoro, finalizzato a supportare le famiglie, con un contributo economico per l’inserimento dei bambini nei centri estivi privati. Alla chiusura del bando potremo avere un’ulteriore indicazione del numero di domande accolte complessivamente”.